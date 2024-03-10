У результаті нічного обстрілу на півдні пошкоджено промисловий та енергетичні обʼєкти

Після нічного обстрілу 10 березня у південних областях було пошкоджено промисловий обʼєкт, а також лінію електропередач, в НЕК "Укренерго" повідомляють про відновлювальні роботи на підстанціях.

Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня та НЕК "Укренерго".

Зазначається, що на Одещині дрон поцілив у промисловий обʼєкт, що пошкодило його та викликало пожежу, яку оперативно ліквідували.

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На Миколаївщині дрон пошкодив лінію електропередач на відкритій місцевості, ведуться відновлювальні роботи.

У НЕК "Укренерго" повідомили, що в результаті нічної атаки були атаковані їхні підстанції у південному та центральному регіонах, без постраждалих. Наразі на підстанціях ведуться відновлювальні роботи, відключення електроенергії не застосовуються.

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Нагадаємо:

Уночі 9 березня ворог завдав удару БПЛА по підстанції НЕК "Укренерго" у Запорізькій області.