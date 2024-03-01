Український ІТ-експорт у січні скоротився на майже 17%

У січні 2024 обсяг українського IT-експорту зменшився на 16,9% і становив 508 млн дол.

Про це повідомляє пресслужба Львівського IT Кластеру з посиланням на дані НБУ.

Зазначається, що цьогорічні показники на 3,8% менші у порівнянні з січнем 2023 року. Січневий експорт ІТ-послуг приніс українській економіці на 103 млн дол менше у порівнянні з груднем минулого року.

"Український експорт ІТ-послуг за результатами усього минулого року скоротився на 8,5%. За прогнозами, ситуація не стане простішою. Показники січня найгірші за всі місяці від початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтак, падіння IT-індустрії буде продовжуватися й у 2024 році", – зауважує CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.

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Загальна експортна виручка усіх послуг України у січні цього року склала 1,35 млрд дол, що на 247 млн дол або ж 15% менше порівняно з груднем.

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Нагадаємо:

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Загальна кількість працівників 50 найбільших ІТ-компаній України протягом минулого року скоротилась на 10,7 тисячі осіб.