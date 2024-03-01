"Роснєфть" розпродає активи в Німеччині

Російський нафтовий гігант "Роснєфть" починає продаж своїх німецьких активів, прагнучи завершити процес до вересня.

Про це повідомляє Reuters.

Після вторгнення Росії в Україну, Німеччина передала активи "Роснєфти" в Німеччині, в тому числі головний берлінський нафтопереробний завод ПХК, під опіку Уряду у вересні 2022 року.

Після цього опікунство було продовжене, Нинішня опіка над німецькими активами "Роснєфти" закінчується 10 березня, а термін нової опіки встановлений ще на шість місяців, через що російські власники прагнуть продати активи до вересня 2024 року.

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Російські ЗМІ оцінюють активи "Роснєфти" в Німеччині приблизно в 7 мільярдів доларів.

Російська державна компанія "Роснєфть" володіє мажоритарним пакетом акцій бранденбурзького нафтопереробного заводу PCK у Шведті. Близько 54 відсотків акцій наразі перебувають під контролем федерального уряду - у так званій довірчій адміністрації.

Представник міністерства економіки Німеччини відвідає завод 8 березня і пояснить його працівникам подальші кроки, повідомили в міністерстві.

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Нагадаємо:

Компанію "Rosneft Deutschland", яка після вторгнення РФ в Україну перебуває під "довірчим контролем" уряду Німеччини, можуть націоналізувати.

Чистий прибуток російської державної нафтогазової компанії "Роснєфть" за підсумками 2022 року скоротився на 7,9% на тлі введених Заходом санкцій.

Економічна правда





