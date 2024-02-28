Болгарія не відмовилась від ідеї судитись з "Газпромом"

Уряд Болгарії не відмовився від можливості судитися з російським "Газпромом" за припинення поставок газу через два місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Про це Euractiv Bulgaria повідомили в Міністерстві енергетики країни, пише "Європейська правда".

"Наразі болгарський уряд готує юридичний аналіз, щоб вирішити, чи подавати арбітражний позов за завдані збитки", – повідомили у відомстві.

Болгарська державна компанія "Булгаргаз" вже обрала міжнародну юридичну фірму, яка представлятиме країну в комерційному арбітражі в секторах постачання нафти, газу та СПГ.

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"Газпром" припинив постачання газу до Болгарії та Польщі наприкінці квітня 2022 року, оскільки обидві країни відмовилися відкривати рублеві рахунки в "Газпромбанку".

Раніше "Газпром" повернув платіж "Булгаргазу" в доларах, хоча контракт між двома сторонами визначав розрахунки у цій валюті.

Міністерство енергетики Болгарії повідомило виданню, що "Булгаргаз" вважає цей спір одним з головних пріоритетів для компанії.

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"Метою юридичного аналізу (дій "Газпрому". – Ред.) є визначення різних варіантів розвитку подій за кожним можливим сценарієм і визначення найкращої стратегії, якої слід дотримуватися для захисту інтересів болгарської компанії", – заявили в "Булгаргазі".

Підготовка попередньої оцінки збитків, завданих діями "Газпрому" проти Болгарії, також перебуває в стадії завершення.

У червні минулого року стало відомо, що Міністерство енергетики Болгарії готує арбітражний позов проти "Газпрому" за призупинення постачання газу у квітні 2022 року.

Болгарія намагалася відновити контакти з "Газпромом" і просила поновити постачання газу, але російська компанія відмовилася дати чітку відповідь.

Європейська правда