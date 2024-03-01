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"Нафтогаз" планує видобути 15 мільярдів кубометрів газу у 2024 році - Шмигаль

П'ятниця, 1 березня 2024, 16:45 - Артур Крижний

"Нафтогаз України" у 2023 році запустив 86 нових свердловин, за підсумками цього року має досягти 15 мільярдів кубометрів газовидобутку.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"У 2023 році державний "Нафтогаз" запустив 86 нових свердловин. Попри війну, видобуток газу у 2023 році збільшився. Завдання на 2024 рік для групи "Нафтогаз" — вийти на видобуток 15 мільярдів кубів газу", - заявив він.

За його словами, сьогодні у підземних сховищах понад 8,5 млрд кубів газу. На складах понад 1 млн тонн вугілля. 

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Нагадаємо: 

Оператор "Газмережі" під координацією групи "Нафтогаз" з 1 березня відповідатиме за розподіл природного газу ще в трьох областях - Чернівецькій, Івано-Франківській та Житомирській.

Нафтогаз газ
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Економічна правда
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