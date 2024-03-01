За лютий Укрзалізниця перевезла найбільшу кількість вантажу з початку російського вторгнення

За лютий 2024 року АТ "Укрзалізниця" перевезла 14,5 млн тонн вантажу, що є найбільшим показником від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" на своїй сторінці у Telegram.

За усіма маршрутами обʼєм перевезеного вантажу на 3% перевищує минулий рекорд, який поставили у січні 2024 року.

У порівнянні з лютим 2023 року показники збільшились на 30%.

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Через припортові станції в лютому 2024 року загалом було перевезено 5,2 млн тонн вантажів, а через західні прикордонні переходи — 2,6 млн тонн.

Зернових вантажів через портові станції було перевезено 2,8 млн тонн, через прикордонні західні переходи — 537 тис. тонн.

Внутрішні перевезення у лютому дійшли до результату у 5,8 млн тонн перевезеного вантажу, що на 6% більше, ніж у лютому 2023 року.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" в січні 2024 року зафіксувала рекордні показники перевезення вантажів у експортному напрямку. Так, за оперативними даними, перевезено в експортному сполученні 7,5 млн тонн вантажів.

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