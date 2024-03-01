Уряд збільшив грант на висадку одного гектара винограду до понад 300 тисяч

Кабінет Міністрів України вніс зміни до програми "єРобота", збільшивши розмір безповоротних грантів на висадку садів і виноградників.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Відтепер можна отримати до 330 тисяч грн на гектар висадки винограду, що на 105 тисяч грн більше, ніж раніше. Максимальна сума гранту становить 10 мільйонів грн.

Гроші не потрібно буде повертати, але за умови виконання всіх вимог програми. Головна з них – це створення нових робочих місць.

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Нагадаємо:

Цього року з бюджету на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям Уряд виділить близько 40 млрд грн.