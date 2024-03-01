У Міненерго спростували інформацію про підвищення тарифів на електрику

У п'ятницю поширилася інформація про підготовку до підвищення тарифів на електроенергію. Наразі жодної підготовки, обговорення, розрахунків потенційного підвищення тарифів не здійснюється.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Сьогодні низкою інформаційних ресурсів вчергове було поширено інформацію про нібито підготовку Міністерством енергетики України підвищення тарифу на електроенергію. Офіційно повідомляємо: наразі жодної підготовки, обговорення, розрахунків потенційного підвищення не здійснюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Реклама:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін не планує підвищувати тариф на електрику для населення цієї зими.

Раніше народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що тариф на електроенергію для населення може зрости вдвічі, і що він може становити трохи менше ніж 6 грн за кВт-год.

Жодних обговорень і дискусій щодо підвищення тарифу на електроенергію під час опалювального сезону чи після його завершення не проводиться.

Реклама: