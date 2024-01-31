Жодних обговорень про підвищення тарифу на електроенергію не ведеться – Галущенко

Герман Галущенко Getty images

Жодних обговорень і дискусій щодо підвищення тарифу на електроенергію під час опалювального сезону чи після його завершення не проводиться.

Про це під час брифінгу у Харкові заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише "Укрінформ".

"Ми не плануємо підвищувати тарифи. Це раз. До закінчення опалювального сезону в нас діє постанова, тобто до 1 травня. Більше того, на сьогодні ніяких дискусій, драфтів, обговорення підняття тарифу після закінчення опалювального сезону немає", - зазначив міністр.

За його словами, "є багато охочих маніпулювати" на чутливому питанні тарифів. Він закликав звертатися лише до офіційних джерел інформації.

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"Коли ми планували підняття тарифів, у минулому році, я про це говорив, що ми плануємо, тому що нам це було критично потрібно для виживання системи. Тобто ми завжди все пояснюємо. Зранку всі прокинулися з новим тарифом - такого точно не буде", - пообіцяв Галущенко.

Нагадаємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін не планує підвищувати тариф на електрику для населення цієї зими.

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Раніше народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що тариф на електроенергію для населення може зрости вдвічі, і що він може становити трохи менше ніж 6 грн за кВт-год.

Економічна правда