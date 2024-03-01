США закликали Францію допомогти розробити варіанти використання активів РФ для України

Вона повідомила, що звернулася до міністра фінансів Франції Бруно Ле Мера з проханням допомогти розробити варіанти, які вимагають лідери G7, до червневого саміту, після того, як Ле Мер публічно відкинув її думку про те, що існує юридичне обґрунтування монетизації активів.

Єллен повідомила, що Сполучені Штати та їхні союзники продовжуватимуть шукати варіанти використання заморожених російських активів. Вона додала, що будь-які дії повинні мати чітке юридичне обґрунтування.

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Нагадаємо:

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер у середу публічно виступив проти позиції міністра фінансів США Джанет Єллен щодо конфіскації заморожених російських активів, що свідчить про глибокі розбіжності між країнами "Групи семи" (G7).

Лідери "Групи семи" за підсумком саміту 24 лютого підтвердили, що триматимуть знерухомленими активи російського Центробанку у своїх юрисдикціях до завершення повномасштабної війни Росії проти України.

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Рада Європейського Союзу 12 лютого ухвалила рішення, яке наближає створення механізму з використання надприбутків заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Міністр фінансів США Джанет Єллен вважає, що будь-який план щодо конфіскації чи монетизації 282 млрд доларів заморожених російських активів на користь України не може розглядатися як заміна терміново необхідної допомоги, яка була затримана у Конгресі.