Конфіскація росактивів не може розглядатися як заміна фіндопомоги США Україні - Мінфін США

Будь-який план щодо конфіскації чи монетизації 282 млрд доларів заморожених російських активів на користь України не може розглядатися як заміна терміново необхідної допомоги, яка була затримана у Конгресі.

"Я не бачу реальної заміни виділення Конгресом Україні допомоги, якої вона потребує цього року. Я не думаю, що хтось зможе заповнити цю прогалину", - сказала вона.

Хоча ЄС запропонував Україні "дуже значне фінансування", а Японія також зробила свій внесок, "загальна сума видається недостатньою", сказала Єллен. Ці кошти можуть допомогти країні впоратися із ситуацією в найближчому майбутньому, поки Київ очікує на більш комплексну допомогу, зазначила вона.

Реклама:

Нагадаємо:

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер у середу публічно виступив проти позиції міністра фінансів США Джанет Єллен щодо конфіскації заморожених російських активів, що свідчить про глибокі розбіжності між країнами "Групи семи" (G7).

Лідери "Групи семи" за підсумком саміту 24 лютого підтвердили, що триматимуть знерухомленими активи російського Центробанку у своїх юрисдикціях до завершення повномасштабної війни Росії проти України.

Реклама:

Рада Європейського Союзу 12 лютого ухвалила рішення, яке наближає створення механізму з використання надприбутків заморожених російських активів на території ЄС на користь України.