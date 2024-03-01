Індекс Nikkei завершив тиждень зі ще одним історичним максимумом

Ключовий індекс Токійської фондової біржі Nikkei завершив тиждень із ще одним історичним максимумом.

Про це пише NHK.

Зазначається, що стрибок індексу послідував за рекордним зростанням індексу Nasdaq, який відображає котирування акцій високотехнологічних компаній на біржі в Нью-Йорку

"По завершенні торгів у п'ятницю індекс Nikkei становив 39,910, що на 744 пункти вище, ніж попереднього дня. Лідирували акції компаній, пов'язаних із напівпровідниками. Інвестори також купували акції компаній з виробництва точного обладнання та електроніки.

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Аналітики кажуть, що ще одним фактором зростання індексу Nikkei стало ослаблення єни щодо долара", - пише видання.

Минулого тижня індекс перевищив свій попередній рекордний максимум, який було встановлено 34 роки тому. Індекс Nikkei показував рекордні максимуми три дні поспіль до вівторка.

Нагадаємо:

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У четвер технологічний індекс Nasdaq Composite закрився на рекордно високому рівні з 2021 року, зі зростанням на 0,9%.

Економічна правда