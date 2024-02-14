НБУ до Дня закоханих вводить в обіг нову пам'ятну монету

Національний банк України до Дня закоханих вводить в обіг памʼятну монету "Кохання".

Про це повідомляє пресслужба НБУ в Telegram.

Пам’ятна монета "Кохання" виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень.

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"На аверсі розміщено стилізовану троянду у вигляді серця. Її пелюстки - це слова "кохання", написані найпоширенішими мовами світу. Це додатково підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає ані кордонів, ані мовних бар’єрів.



На реверсі монети зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. Така композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого сягають найпотаємніших глибин душі", - розповіли в Нацбанку.



Із 14 лютого 2024 року монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ, поступово - і банками-дистриб’юторами. Тираж монети - до 50 тис штук.

Економічна правда