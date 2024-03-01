Бізнес пом'якшив негативні оцінки щодо ділової активності - НБУ

За даними Національного банку України, у лютому бізнес пом'якшив негативні оцінки поточних результатів та перспектив своєї діяльності. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який у лютому зріс до 47,5 з 41,0 у січні.

Про це повідомляє пресслужба установи.

Підприємства торгівлі єдині серед опитаних секторів позитивно оцінили свою ділову активність. Все завдяки зниженню інфляційного тиску, збереженню стійкості валютного ринку та сталому споживчому попиту. Секторальний індекс у лютому зріс до 50,1 з 38,9 у січні.

Промислові підприємства пом'якшили очікування, проте зберегли песимістичні погляди щодо результатів своєї економічної діяльності. Все через високі безпекові ризики та логістичні проблеми через блокування західного кордону. Секторальний індекс у лютому становив 48,3 (у січні – 43,7).

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Підприємства сфери послуг також пом'якшили очікування, але зберегли негативні оцінки щодо своїх економічних перспектив. Винні посилення безпекових ризиків, збільшення витрат на логістику та слабкий попит. Секторальний індекс становив 45,3 порівняно з 40,4 у січні.

Підприємства будівництва п’ятий місяць поспіль надали найпесимістичніші серед опитаних секторів оцінки економічних результатів своєї діяльності. Основні причини: сезонне послаблення економічної активності, слабкий інвестиційний попит та значний дефіцит кваліфікованих кадрів. Секторальний індекс становив 43,7 порівняно з 31,9 у січні.

Очікування щодо зайнятості залишаються стриманими. Керівники підприємств торгівлі очікують на незначне збільшення чисельності працівників, решта опитаних прогнозують нижчі темпи скорочення персоналу, найскладніша ситуація – в секторі будівництва.

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Нагадаємо:

Бізнес активніше шукає нових працівників, ніж рік тому, а деякі компанії, передусім у сфері торгівлі та послуг, навіть планують розширення кадрового штату в найближчому майбутньому.