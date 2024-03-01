USAID передало "Оператору ГТС" системи ІТ-обладнання

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало "Оператору газотранспортної системи України" ("ОГТСУ") ІТ-обладнання та рішення для підтримки та резервування щоденних операційних та диспетчерських процесів.

Про це повідомляє пресслужба "ОГТСУ".

"За кошти, виділені урядом США, USAID Проєкт енергетичної безпеки закупив та поставив "ОГТСУ" мобільний центр обробки даних. Такий центр обробки даних підтримує диспетчерську діяльність "ОГТСУ", забезпечуючи безперебійне постачання газу українцям.

Встановлений на шасі, він може бути легко переміщений у будь-яке інше місце в разі надзвичайної ситуації", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, таке обладнання дозволяє оптимізувати роботу мережі, виявляти витоки, а також підвищити прозорість даних, надійність, ефективність, безпеку та стійкість до потенційних загроз.

"Ця допомога дозволяє "ОГТСУ" вживати проактивних заходів для зменшення ризиків та оперативного реагування на змінні потреби та аварійні ситуації у газотранспортній інфраструктурі", - додали в компанії.

"Допомога, яку USAID надає ОГТСУ, має важливе значення для короткострокової сталості ОГТСУ і необхідна для довгострокового розвитку ринку газу в Україні.

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Широкий спектр ІТ-обладнання та рішень, наданих USAID, допоможе ОГТСУ вживати профілактичних заходів для запобігання можливим проблемам, для зменшення ризиків і швидкого реагування на зміни попиту та аварійні ситуації в газотранспортній інфраструктурі", - заявив гендиректор компанії Дмитро Липпа.

Нагадаємо:

"Оператор ГТС України" отримає 1800 захисних габіонів від Японії, які будуть використовуватися для фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури ГТС в різних областях України, 320 з них - уже доставлені.

Економічна правда