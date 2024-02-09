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Польський міністр звернеться до фермерів з проханням розблокувати пункти пропуску

П'ятниця, 9 лютого 2024, 20:51 - Ігор Пилипів
 
фото: Мінагрополітики Польщі

Міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Сєкерський звернувся до польських фермерів з проханням якнайшвидше припинити блокади пунктів пропуску на кордоні з Україною. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства сільського господарства та розвитку села Польщі. 

Зазначається, що міністр напередодні протестів спілкувався з представниками фермерських спілок та організацій та попросив їх вказати точні причини протестів, щоб люди їх зрозуміли

"Я також попросив фермерів не робити протести надто деструктивними і щоб люди з розумінням ставилися до фермерів - треба бути розумними", - підкреслив очільник Мінагрополітики.

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У міністерстві додають, що також Сєкєрскі звернувся до фермерів із закликом якнайшвидше припинити блокади і зрозуміти, що не всі проблеми можна усунути миттєво.

"Ми не будемо викладати конкретику на вулиці, я запрошую вас поговорити з нами в міністерстві. Нам потрібне партнерство з вашого боку. Для того, щоб досягти ваших вимог, мені потрібна ваша підтримка", - звернувся Сєкєрскі до протестуючих фермерів.

Крім того, міністр нагадав, що наразі тривають переговори з Єврокомісією - про скасування не завжди обґрунтованих вимог щодо озеленення - та технічні переговори з Україною.

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Нагадаємо:

Через акції протесту польських фермерів ускладнено рух через пункти пропуску "Медика-Шегині", "Гребенне - Рава-Руська" та "Дорогуськ-Ягодин".

Також угорські фермери 9 лютого влаштували протест біля КПП "Захонь" на кордоні з Україною, виступаючи проти рішення Єврокомісії про продовження безмитного ввезення української продукції ще на рік.

аграрії Польща ЄС
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