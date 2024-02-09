Укрнафта переходить на стандарти API 

В ПАТ Укрнафта заявили про перехід на західні стандарти нафтових продуктів. Зокрема Укрнафта уклала меморандум із Американським паливним інститутом( API).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрнафта" підписала меморандум з The American Petroleum Institute та взяла курс на міжнародні стандарти видобутку та сервісу і заміну застарілого російського, білоруського та радянського обладнання на кращі сучасні технології", - зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Система класифікації моторних олив API починає своє існування з 1969 року. Основне її призначення - поділ моторних олив за якістю і використовуваною технікою.

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Як зазначають, зараз Укрнафта вже має укладені договори та рамкові угоди зі світовими лідерами в галузі нафтовидобутку та нафтосервісу:

З американською Baker Hughes GmbH на закупівлю 34 установок електровідцентрових насосів; перша партія поставлена 4 січня 2024, наступні поставки плануються у лютому. Також погоджено замовлення 309 таких установок та супутнього обладнання, постачання партіями протягом 2024 року.

З китайською Laizhou City Rising Star Artificial Lift CO. LTD на закупівлю запчастин до електровідцентрових насосів, що вже працюють на свердловинах.

З китайською Changfeng Wire and Cable на закупівлю кабелю нафтопогружного.

З американською Weatherford Products GmbH на закупівлю 478 штангових глибинних насосів.

З німецькою Oil Dynamics GmbH на 200 установок електровідцентрових насосів, перша партія 50 штук вже доставлена на склад в Долині.

Нагадаємо:

5 лютого "Укрнафта" почала готувати майданчик нової похило-скерованої свердловини на північному сході країни проєктною глибиною 3314 м.

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Економічна правда





