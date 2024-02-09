Всі розділи
Укр / Рус

У Києві судитимуть організаторів онлайн-казино, через яке вивели в РФ 3 мільярди

П'ятниця, 9 лютого 2024, 13:56 - Анастасія Жарикова

Київська міська прокуратура скерувала до суду справу про організацію незаконної діяльності онлайн-казино, що "перерахувало" до Росії майже 3 мільярда гривень своїх прибутків.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Десятьом учасника злочинної організації пред'явлили обвинувачення у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, участь у ній (ч. 1, 2 ст. 255 КК України), а також у незаконній діяльності з організації або проведенні азартних ігор, лотерей (ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2  КК України).

За матеріалами слідства, до злочинної організації входили 5 громадян Росії та 5 громадян України. Вони організували нелегальне онлайн-казино, яке працювало протягом тривалого часу.

Реклама:

"Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів та персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо", - йдеться в повідомленні.

За результатами аналізу платіжних операцій казино, правоохоронці встановили виведення з території України до РФ близько 3 млрд гривень через криптоперекази.

Нагадуємо:

Реклама:

Попри дії влади у сфері гемблінгу, азартні ігри залишаються прибутковою сферою для росіян, які хочуть заробляти гроші в Україні та збирати персональні дані українських гравців.

гральний бізнес РФ прокуратура
Реклама:
Матеріали за темою
Комітет Ради погодив законопроєкт про ліквідацію грального регулятора і автоматизацію видачі ліцензій 1 лютого 2024, 15:25
Суд арештував голову федерації спортивного покеру у справі про підпільні покер-клуби 26 січня 2024, 20:57
КРАІЛ пропонує Раді дозволити командирам військових вносити бійців до реєстру ігроманів 25 січня 2024, 11:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті