У Києві судитимуть організаторів онлайн-казино, через яке вивели в РФ 3 мільярди
Київська міська прокуратура скерувала до суду справу про організацію незаконної діяльності онлайн-казино, що "перерахувало" до Росії майже 3 мільярда гривень своїх прибутків.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Десятьом учасника злочинної організації пред'явлили обвинувачення у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, участь у ній (ч. 1, 2 ст. 255 КК України), а також у незаконній діяльності з організації або проведенні азартних ігор, лотерей (ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України).
За матеріалами слідства, до злочинної організації входили 5 громадян Росії та 5 громадян України. Вони організували нелегальне онлайн-казино, яке працювало протягом тривалого часу.
"Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів та персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо", - йдеться в повідомленні.
За результатами аналізу платіжних операцій казино, правоохоронці встановили виведення з території України до РФ близько 3 млрд гривень через криптоперекази.
Нагадуємо:
Попри дії влади у сфері гемблінгу, азартні ігри залишаються прибутковою сферою для росіян, які хочуть заробляти гроші в Україні та збирати персональні дані українських гравців.