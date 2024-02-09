У Києві судитимуть організаторів онлайн-казино, через яке вивели в РФ 3 мільярди

Київська міська прокуратура скерувала до суду справу про організацію незаконної діяльності онлайн-казино, що "перерахувало" до Росії майже 3 мільярда гривень своїх прибутків.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Десятьом учасника злочинної організації пред'явлили обвинувачення у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, участь у ній (ч. 1, 2 ст. 255 КК України), а також у незаконній діяльності з організації або проведенні азартних ігор, лотерей (ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України).

За матеріалами слідства, до злочинної організації входили 5 громадян Росії та 5 громадян України. Вони організували нелегальне онлайн-казино, яке працювало протягом тривалого часу.

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"Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів та персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо", - йдеться в повідомленні.

За результатами аналізу платіжних операцій казино, правоохоронці встановили виведення з території України до РФ близько 3 млрд гривень через криптоперекази.

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Попри дії влади у сфері гемблінгу, азартні ігри залишаються прибутковою сферою для росіян, які хочуть заробляти гроші в Україні та збирати персональні дані українських гравців.