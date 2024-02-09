На трьох енергоблоках АЕС проводять ремонти, їхню потужність знижено 

Станом на ранок 9 лютого, унаслідок ремонту на трьох блоках атомних електростанцій знижено потужність роботи.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

"На атомних електростанціях знижено потужність роботи 3 енергоблоків для проведення ремонтних робіт", – йдеться у повідомленні.

Також упродовж доби на теплових електростанціях в аварійний ремонт виведено один енергоблок, ще на одному подовжено термін поточного ремонту.

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Зазначається, що в Україні фіксують зростання рівня споживання електроенергії. Зокрема, 8 лютого добовий максимум був на 4% вище, ніж днем раніше. Сьогодні станом на 10:00 рівень споживання електроенергії на 2% вищий, ніж учора.

Причина зростання рівня споживання є значне похолодання.

Нагадаємо:

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Через бойові дії без світла залишаються 359 населених пунктів. З технічних причин є відключення світла у низці областей.