Курс валют на 9 лютого: скільки коштують долар та євро 

9 лютого гривня дещо ослабла щодо долара як на "чорному ринку" так і у банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 9:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,73 – 38,02 грн проти котирувань у 37,41 – 38,00 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,14 – 41,30 грн проти курсу 41,14 – 41,30 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 37,5707 грн, євро – 40,4129 грн (напередодні долар – 37,5937 грн, євро – 40,5035 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,6 - 38,05 грн (курс на 8 лютого – 37,58 - 38,05 грн);

Євро – 40,6 - 41,3 грн (курс на 8 лютого – 40,55 - 41,25 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 37,4 – 38,0 грн;

Ощадбанк – 37,55 - 38,0 грн;

Укрексімбанк – 37,35 - 38,05 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,02 грн за долар, в Ощаді – 37,95 грн, в Універсал Банку (monobank) – 38,01 грн.

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Нагадаємо:

У Національному банку України пояснили ослаблення курсу гривні. У регуляторі кажуть, що ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту.