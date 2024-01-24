Список сумнівних інвестпроєктів поповнили ще 14 кейсів
Середа, 24 січня 2024, 15:37 -
Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку розширила перелік сумнівних інвестиційних проєктів на 14 кейсів.
Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
До списку ненадійних інвестиційних проєктів включили:
- JFD Trade – https://ameriukr.com/
- TIER TRADES – https://tiertrades.com/
- BITFX FREEDOM – https://www.bitfxfreedom.com/
- MORGAN OPTION TRADE FX – https://www.morganoptiontradefx.com/
- ApolloX – https://www.apollox.finance/ru
- MISBTC INVESTMENTS – https://misbtcinvestments.com/
- EuroXTradeFX – https://euroxtradefx.com/
- Cryptogo365 Ltd – https://ru.cryptogo365.com/
- ARENA CAPITAL DIGITAL TRADING PLATFORMS – https://www.arenacapitals.uk/
- WEALTH PARAMOUNT – https://wealthparamounts.com/
- FINANCE CRYPTOFX – https://financecryptofx.net/
- XBTFX – https://xbtfx.io/
- AAFXTrading Company LTD – https://www.aafxtrading.com/#
- WOXA LTD – https://woxa.com/
"Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється", - додає регулятор.
Реклама:
Повний перелік ненадійних проєктів для інвестицій можна переглянути за посиланням.
Нагадуємо:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла шість країн до переліку іноземних держав, що належать до зони ризику.
Реклама:
Реклама: