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Список сумнівних інвестпроєктів поповнили ще 14 кейсів

Середа, 24 січня 2024, 15:37 - Анастасія Жарикова

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку розширила перелік сумнівних інвестиційних проєктів на 14 кейсів.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

До списку ненадійних інвестиційних проєктів включили:

"Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється", - додає регулятор.

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Повний перелік ненадійних проєктів для інвестицій можна переглянути за посиланням.

Нагадуємо:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла шість країн до переліку іноземних держав, що належать до зони ризику.

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Економічна правда
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