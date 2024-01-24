Список сумнівних інвестпроєктів поповнили ще 14 кейсів

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку розширила перелік сумнівних інвестиційних проєктів на 14 кейсів.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

До списку ненадійних інвестиційних проєктів включили:

JFD Trade – https://ameriukr.com/

TIER TRADES – https://tiertrades.com/

BITFX FREEDOM – https://www.bitfxfreedom.com/

MORGAN OPTION TRADE FX – https://www.morganoptiontradefx.com/

ApolloX – https://www.apollox.finance/ru

MISBTC INVESTMENTS – https://misbtcinvestments.com/

EuroXTradeFX – https://euroxtradefx.com/

Cryptogo365 Ltd – https://ru.cryptogo365.com/

ARENA CAPITAL DIGITAL TRADING PLATFORMS – https://www.arenacapitals.uk/

WEALTH PARAMOUNT – https://wealthparamounts.com/

FINANCE CRYPTOFX – https://financecryptofx.net/

XBTFX – https://xbtfx.io/

AAFXTrading Company LTD – https://www.aafxtrading.com/#

WOXA LTD – https://woxa.com/

"Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється", - додає регулятор.

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Повний перелік ненадійних проєктів для інвестицій можна переглянути за посиланням.

Нагадуємо:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла шість країн до переліку іноземних держав, що належать до зони ризику.

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