Гендиректор МАГАТЕ відвідав окуповану Запорізьку АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі відвідав окуповану Запорізьку АЕС та оцінив ситуацію станції й рівень її ядерної і фізичної захищеності.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Х,

Під час мого 4-го візиту на ЗАЕС я оцінював дотримання 5 принципів захисту станції та стан поточних систем енергопостачання та охолодження, рівень кваліфікації персоналу, серед іншого. Це життєво важливі оцінки для безпеки та захищеності об'єкта – немає місця для самозаспокоєння", – заявив Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ додав, що ця поїздка дозволила отримати повну оцінку щодо нинішньої ситуації на ЗАЕС та її ядерної й фізичної захищеності.

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Нагадаємо:

На окупованій Запорізькій АЕС працює удвічі менше персоналу від необхідної кількості, також на станції закінчується термін експлуатації ядерного палива.

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