Через наслідки ракетної атаки в Києві змінили рух громадського транспорту

У Києві через наслідки ранкової ракетної атаки РФ змінено рух громадського транспорту - зокрема, затримується рух трамваїв №22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35.

Про це повідомили в КМДА.

"Для зручності пасажирів організовано рух автобусів маршрутом: вул. Милославська – ст. м."Чернігівська", - йдеться у повідомленні.

При цьому трамваї зі ст. м. "Позняки", "Бориспільська", ДВРЗ, ЗЗБК рухаються до ст. м. "Лісова".

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Крім цього, затримується рух автобусів №6, 33-Т, 63, 118 через перекриття руху транспорту.

"На вул. Василя Касіяна/просп. Академіка Глушкова затримується рух тролейбусів №11, 12, 43, 43-К, 45 через відсутність напруги", - додали в адміністрації.

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У Києві внаслідок ракетної атаки РФ без світла частина споживачів у Дніпровському та Деснянському районах – загалом 19,4 тисячі абонентів. У ДТЕК обіцяють заживити будинки за резервними джерелами живлення протягом 3-4 годин.

Економічна правда