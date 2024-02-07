Головний для російських імпортерів банк Китаю зупинив розрахунки з РФ – ЗМІ

Китайський Chouzhou Commercial Bank повідомив клієнтам про зупинення операцій із Росією та Білоруссю.

Про це пишуть "Ведомости" із посиланням на 3 бізнесменів, ділові об'єднання та фінансових консультантів.

"Менеджери банку повідомили клієнтів про припинення відносин із будь-якими російськими або білоруськими організаціями минулого тижня", - розповіли співрозмовники газети.

"Через це у нас уже зірвалося кілька угод", - розповів власник однієї з російських компаній.

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Інший співрозмовник газети, підприємець з Іжевська, який закуповує в Китаї обладнання для верстатів, розповів, що спочатку, в грудні, в Chouzhou його повідомили про зупинку платежів за певним списком товарів, ввезення яких до Росії заборонено західними санкціями.

Але через кілька тижнів менеджер банку повідомив про повне припинення розрахунків з Росією незалежно від продукції або валюти платежу. Chouzhou став основним розрахунковим центром для імпортерів через порівняно м'які умови, пише газета.

У грудні 2023 року президент США Джо Байден підписав указ, який значно спростив для Міністерства фінансів Сполучених Штатів введення обмежень щодо банків, які порушують санкції проти Росії. Після цього, побоюючись вторинних санкцій, від роботи з російськими банками почали відмовлятися турецькі фінансові організації.

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У січні аналогічні проблеми почали виникати і з китайськими банками. Зокрема, державні банки Китаю вирішили посилити умови надання послуг російським клієнтам, писав Bloomberg із посиланням на джерела.

Офіційно Пекін не приєднувався до санкцій проти Росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну. Проте після введення обмежень китайські банки скоротили роботу з російськими клієнтами, які перебувають під санкціями.

Зокрема, перестали працювати за кордоном картки китайської платіжної системи Union Pay, випущені російськими банками, які потрапили до санкційних списків. Влітку 2023 року російські фінансові організації зіткнулися із забороною здійснювати перекази, зокрема в юанях, у Європу та США через Bank of China.

Економічна правда