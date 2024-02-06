Toyota інвестує 1,3 мільярда доларів у виробництво електромобілів у США

Автовиробник Toyota Motor збільшує інвестиції в завод у Кентуккі на 1,3 млрд доларів, готуючись розпочати виробництво трирядного повністю електричного позашляховика в США наступного року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Toyota збільшить витратити призначені для першого електромобіля американського виробництва та інших моделей, зокрема інвестуючи в конвеєр для складання акумуляторних батарей на заводі. Елементи для цих блоків будуть поставлятися з нового заводу Toyota в Північній Кароліні.

"Toyota обрала більш обережний підхід до впровадження повністю електричних транспортних засобів, ніж такі компанії, як Volkswagen і General Motors. Її зусилля з електрифікації зосереджені в основному на гібридних моделях. Наразі компанія продає в США два електромобілі - bZ4X і Lexus RZ 450e - обидва вироблені в Японії", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

Повідомляється, що інвестиції довели загальні витрати на заводі в Джорджтауні, штат Кентуккі, до майже 10 млрд доларів.

Завод у Кентуккі є найстарішим автомобілебудівним підприємством автовиробника в США. На ньому працює близько 9 400 робітників.

Додаткові інвестиції в США з'явилися в той час, коли Toyota перебуває на підйомі, оскільки компанія підвищила прогноз річного прибутку і продемонструвала значне зростання в останньому кварталі.

Реклама:

Нагадаємо:

Японський автовиробник Toyota Motor закликав власників 50 тисяч старих автомобілів у США негайно отримати ремонт, оскільки повітряна подушка може вибухнути та потенційно вбити водіїв.