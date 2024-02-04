"Дія" відновлюється після масштабного збою: хронологія

Збій у роботі "Дії"

Застосунок Дія знову працює, після великого збою в роботі.

Про це відомо із застосунку "Дія", також із коментаря міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Приблизно о 20:40 у Дії зафіксували великий трафік, через кількість охочих проголосувати на Нацвідборі до Євробачення. Тоді пресслужба застосунку повідомила що потрібен деякий час для відновлення.

Вже о 21:29 було оголошено, що голосування через Дію буде продовжено ще на один день, застосунок все ще не працював.

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Пізніше, о 23:05 міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що за вечір 3 лютого застосунок Дія відвідала найбільша кількість користувачів в історії, по 15 тисяч людей на секунду.

"Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування (на Нацвідборі - ЕП) торік, — 15 000 запитів", - зазначив міністр.

Федоров також заявив, що напередодні голосування Дія збільшила свої потужності в 5 разів, але запитів надходило у 20 разів більше відносно минулого року.

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Міністр перепросив за збій у роботі Дії та пообіцяв повне відновлення роботи застосунку за "декілька годин". Він також пообіцяв зробити детальний розбір ситуації та покращення інфраструктури додатка, задля недопущення подібних ситуацій у майбутньому.

Пізніше комунікаційниця Мінцифри Олеся Лісовська у коментарі Громадському розповіла, що до збою в роботі Дії не були причетні хакери, виключно надмірний трафік.

На 9:30 4 січня додаток відновив свою роботу.

Нагадаємо:

Верховна Рада 4 січня отримала на розгляд законопроєкт № 10380, який передбачає виключення людського фактору з процесу розмитнення та проведення процесу через дію.