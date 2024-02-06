РФ розблокувала частину заморожених активів КНДР в обмін на зброю – NYT

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Росія розблокувала частину північнокорейських активів, заморожених за рішенням ООН в одному з російських банків, і, ймовірно, відкрила КНДР доступ до міжнародної фінансової системи в обмін на зброю для війни проти України.

Про це пише The New York Times із посиланням на представників розвідки країн-союзників США.

Минулого місяця Білий дім заявив, що має докази того, що Північна Корея надала Росії балістичні ракети, і що Пхеньян прагне отримати військову техніку у відповідь. Згідно з аналізом британського аналітичного центру з питань безпеки, Пхеньян також відправив до Росії до 2,5 мільйона боєприпасів.

"Хоча неясно, чи надала Росія Північній Кореї військові технології, які вона може хотіти, нові банківські зв'язки були б дуже важливими для Північної Кореї, і, можливо, навіть більш важливими для неї", - пише NYT.

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За даними розвідки, Росія дозволила розблокувати 9 мільйонів доларів північнокорейських активів із заморожених 30 мільйонів заморожених, розміщених у російській фінансовій установі. Ці кошти, за словами представників розвідки, Північна Корея використає для купівлі нафти.

Крім того, північнокорейська підставна компанія нещодавно відкрила рахунок в іншому російському банку, що свідчить про те, що Москва, можливо, допомагає Пхеньяну обійти санкції ООН, які забороняють більшості банків вести бізнес з КНДР, заявили представники розвідки.

Новий банківський рахунок знаходиться у підконтрольній РФ Південній Осетії, кажуть представники розвідок, які говорили на умовах анонімності.

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Американські посадовці заявили, що не можуть підтвердити деталі банківських домовленостей. Але один високопоставлений чиновник, який також побажав залишитися анонімним, сказав, що домовленості відповідають очікуванням США щодо того, чого Північна Корея буде домагатися від Росії за передачу зброї.

На думку експертів, доступ до фінансових мереж - це лише один з пунктів у списку бажань Північної Кореї. На їхню думку, найбільше Пхеньян хоче отримати від Росії сучасну військову техніку, таку як супутникові технології та атомні підводні човни, проте навряд чи Росія готова ними поділитися, а отже, доступ до грошей для неї був би меншим злом.

"Банківські домовленості можуть мати важливе значення для Північної Кореї, яка покладається на імпорт для підтримки більшої частини своєї економіки. Ці відносини можуть полегшити транзакції не лише всередині Росії, але й за її межами.

Північна Корея може скористатися зв'язками Москви з кількома країнами, включаючи Туреччину і ПАР, які все ще ведуть торгівлю з Росією після того, як на неї були накладені міжнародні санкції через війну в Україні", - додає NYT.

"Хоча розблокування Росією 9 мільйонів доларів заморожених активів є відносно невеликою сумою, у КНДР схвалюють будь-які альтернативні шляхи доступу до капіталу", - сказав колишній помічник міністра фінансів США і експерт з фінансових злочинів Хуан К. Зарате.

Організація Об'єднаних Націй та Сполучені Штати наклали низку санкцій на Північну Корею у відповідь на заборонені випробування ядерної зброї.

За словами Зарате, банківські санкції "стали одним із викликів для КНДР і причиною того, що вони креативно підійшли до створення своїх фінансових мереж", включаючи використання криптовалют.

Експерти вважають, що Росія буде діяти обережно, оскільки вона все ще пам'ятає про санкції ООН як постійний член Радбезу.

"Вони завжди можуть сказати: "Ну, це приватний банк, наші слідчі перевірять його", і на цьому все закінчиться", - пояснив професор токійського кампусу Університету Темпл Джеймс Браун, який спеціалізується на відносинах Росії та Східної Азії.

Окрім банківських відносин, Росія може просто обмінювати товари, яких потребує Північ, на свою зброю, кажуть джерела.

"Для Північної Кореї було б логічно обмінювати зброю на зерно і сільськогосподарські технології, зокрема трактори, які заборонені санкціями", - сказала професорка корейських досліджень у Школі східних і африканських досліджень Лондонського університету Хейзел Сміт.

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Економічна правда