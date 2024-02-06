Країни G7 посилять правила щодо обмеження цін на російську нафту

З 20 лютого Міністерство фінансів Японії посилить обмеження цін на російську нафту, які ввели країни Великої сімки.

Про це повідомляє видання Nikkei.

Наразі від перевізників і страхових компаній потрібно отримувати декларацію-підтвердження, що ціна на російську нафту не перевищує встановлений поріг. Цей документ діє весь період договору страхування чи транспортування.

Натомість Мінфін Японії запропонував посилити ці правила та зобовʼязати показувати цей документ при кожному завантаженні.

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Зазначається, що декларації не будуть потрібні, якщо ціни прописані в контракті. Якщо влада запідозрить імпортера у перевищенні цінового порогу, вона зможе вимагати від нього більше інформації про транспортні витрати та страхові внески.

Нагадаємо:

Китай збільшив поставки російської нафти, яка торгується зі знижкою, до рекордних 107 млн тонн у 2023 році, попри західні санкції. Китай має на меті збільшувати імпорт.

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