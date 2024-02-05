Пінчук вийшов з власників радіогрупи Tavr Media

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Олігарх Віктор Пінчук вийшов з власників радіостанцій "Хіт FM", Kiss FM, "Наше Радіо", "Радіо Байрактар", єдиним власником найбільшої радіогрупи Tavr Media став Микола Баграєв.

Про це повідомила директорка з комунікацій Фонду Віктора Пінчука Наталія Вовк Forbes.

"Віктора Пінчука немає у структурі кінцевих бенефіціарних власників Tavr Media",— повідомила Наталя Вовк.

Вона додала, що деталі угоди не підлягають розголошенню.

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За даними YouControl, наразі кінцевим бенефіціарним власником радіостанцій "Хіт FM", Kiss FM, Radio Roks, Classic Radio, "Наше Радіо", "Радіо Байрактар", Radio Jazz, Радіо Relax є засновник радіогрупи Tavr Media Микола Баграєв.

Власником "Радіо Мелодія" є його син Руслан Баграєв.

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У листопаді повідомлялось, що в Україні залишилось лише двоє мільярдерів - це бізнесмени Рінат Ахметов та Віктор Пінчук.