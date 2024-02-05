Пінчук вийшов з власників радіогрупи Tavr Media
Олігарх Віктор Пінчук вийшов з власників радіостанцій "Хіт FM", Kiss FM, "Наше Радіо", "Радіо Байрактар", єдиним власником найбільшої радіогрупи Tavr Media став Микола Баграєв.
Про це повідомила директорка з комунікацій Фонду Віктора Пінчука Наталія Вовк Forbes.
"Віктора Пінчука немає у структурі кінцевих бенефіціарних власників Tavr Media",— повідомила Наталя Вовк.
Вона додала, що деталі угоди не підлягають розголошенню.
За даними YouControl, наразі кінцевим бенефіціарним власником радіостанцій "Хіт FM", Kiss FM, Radio Roks, Classic Radio, "Наше Радіо", "Радіо Байрактар", Radio Jazz, Радіо Relax є засновник радіогрупи Tavr Media Микола Баграєв.
Власником "Радіо Мелодія" є його син Руслан Баграєв.
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