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Пінчук вийшов з власників радіогрупи Tavr Media

Понеділок, 5 лютого 2024, 20:45 - Анастасія Жарикова
 
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Олігарх Віктор Пінчук вийшов з власників радіостанцій "Хіт FM", Kiss FM, "Наше Радіо", "Радіо Байрактар", єдиним власником найбільшої радіогрупи Tavr Media став Микола Баграєв.

Про це повідомила директорка з комунікацій Фонду Віктора Пінчука Наталія Вовк Forbes.

"Віктора Пінчука немає у структурі кінцевих бенефіціарних власників Tavr Media",— повідомила Наталя Вовк.

Вона додала, що деталі угоди не підлягають розголошенню.

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За даними YouControl, наразі кінцевим бенефіціарним власником радіостанцій "Хіт FM", Kiss FM, Radio Roks, Classic Radio, "Наше Радіо", "Радіо Байрактар", Radio Jazz, Радіо Relax є засновник радіогрупи Tavr Media Микола Баграєв. 

Власником "Радіо Мелодія" є його син Руслан Баграєв.

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