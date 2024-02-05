У "Нафтогазі" закликали французькі компанії зберігати газ в українських ПСГ

Нафтогаз

НАК "Нафтогаз України" закликав французькі компанії збільшити обсяг газу, який вони зберігають в українських підземних сховищах.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов обговорив з уповноваженим Президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном та послом Франції в Україні Гаелем Весьєром збільшення обсягів зберігання газу в українських підземних сховищах французькими компаніями.

Також під час зустрічі йшлося про залучення фінансування та розвиток спільних проектів у сферах зеленої енергетики та теплопостачання.

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"Одне з наших пріоритетних завдань на цей рік – збільшити обсяг газу, який іноземні компанії зберігають в українських ПСГ. Саме тому на цій зустрічі ми передусім говорили про заохочення французьких компаній зберігати більше газу в Україні.

Не менш важливою темою був розвиток спільних проектів у сфері зеленої енергетики. Зокрема, щодо біометану, вітру, зберігання СО2 та водню", – зазначив Чернишов.

Також сторони обговорили питання залучення фінансування для реконструкції об’єктів теплопостачання Групи Нафтогаз.

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Нагадуємо:

Очільник Групи Нафтогаз Чернишов заявив, що низка європейських газових трейдерів переконалися в надійності підземних сховищ газу в Україні та мають намір збільшити обсяги газу в українських ПСГ на наступну зиму.