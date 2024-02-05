Із початку року Фонд держмайна залучив на приватизаційних аукціонах 534 мільйони

Фонд державного майна України із початку 2024 року вже провів 31 приватизаційний аукціон і розраховує залучити до бюджету близько 534 млн грн.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль, передає Укрінформ.

"Ми почали рік дуже активно, і в порівнянні з січнем минулого року до державного бюджету надійде на кілька десятків мільйонів гривень. Так, з початку року вже відбувся 31 успішний аукціон і до державного бюджету буде залучено близько 534 млн грн", – розповів Коваль.

Також очільник ФДМУ нагадав, що у січні до держбюджету надійшли перші кошти підсанкційних осіб – 32 млн грн, частина з яких була отримана від націоналізованих підприємств російського олігарха Олега Дерипаски.

Реклама:

"В орбіті Дерипаски в Україні було 11 підприємств, і ці отримані кошти – кошти одного з цих підприємств", – зазначив голова Фонду держмайна.

Він також додав, що початок вилучення коштів підсанкційних осіб в Україні має слугувати прикладом для інших країн, які долучилися до санкційного треку.

"Ми таким чином всім країнам показуємо: Україна почала працювати із санкційними активами – тепер черга за вами. Якщо ми не будемо стягувати ці активи, то і інші держави будуть баритися із цим", – сказав Коваль.

Реклама:

Нагадаємо:

Фонд державного майна в 2024 році планує виставити на приватизаційні аукціони близько тисячі об’єктів.