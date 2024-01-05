Дерипаска в обхід санкцій через Казахстан придбав новий літак за $36 мільйонів – ЗМІ

Компанія "Арсенал", пов'язана з підсанкційним російським олігархом Олегом Дерипаскою, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну придбала бізнес-джет - його купили в обхід санкцій через Казахстан.

Про це пише російське опозиційне видання "Вёрстка".

Йдеться про літак Falcon 7X, випущений у 2016 році, який вміщує до 14 пасажирів.

Згідно із закритими даними російської митної статистики, на які посилається видання, джет ввезли в Росію в лютому 2023 року. За договором купівлі-продажу він був оформлений на компанію "Арсенал".

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"Ця фірма зареєстрована в московському діловому центрі "Парк перемоги", у якому також має реєстрацію компанія "Русал". З 2018 року "Арсенал" належить 74-річній Наталії Калгашкіній.

Жінка до 2012 року, поки фірму не ліквідували, очолювала ТОВ "Інвестиції та управління", що належало все тому ж "Русалу". Крім того, у 2017 році Калгашкіна заснувала і два роки володіла ще однією компанією, пов'язаною з торгівлею алюмінієм - ТОВ "АСК", - пише "Вёрстка".

Зазначається, що після реєстрації в Росії бізнес-джет отримав бортовий номер RA-09618, а деякі його рейси збігаються з пересуваннями Олега Дерипаски.

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Так, 11 вересня 2023 року борт прилетів до Владивостока, а ввечері наступного дня покинув місто - у ці дні там проходив Східний економічний форум, на якому був присутній олігарх. А з 27 листопада до 1 грудня джет літав до Пекіна, де проходило засідання Російсько-китайського комітету дружби - участь Дерипаски в ньому також анонсували.

Літак придбали у казахстанського перевізника Irtysh-Air. Його вартість, згідно з даними митниці, становить 35,8 млн доларів.

З квітня 2018 року Дерипаска перебуває під американськими санкціями за фінансування проєктів президента РФ Путіна. У 2022 році, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, він також перебуває під санкціями ЄС і Великої Британії.

Економічна правда