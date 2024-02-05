Ринок нових комерційних авто у січні зріс на 11%
Понеділок, 5 лютого 2024, 13:24 -
Упродовж січня на українському ринку було реалізовано 783 нових комерційних авто (вантажних та спеціальних), що на 11% більше, ніж у січні 2023 року.
Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників Укравтопром.
"Відставання від січневого показника довоєнного 2021 року в цьому сегменті автомобільного ринку становить 13%", - зазначили в Асоціації.
То п’ятірки найбільш популярних марок серед нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
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- RENAULT - 259 од.;
- JAC - 50 од.;
- OPEL - 41 од.;
- CITROEN - 39 од.;
- MERCEDES-BENZ - 36 од.
Нагадуємо:
У грудні 2023 року в Україні було реалізовано 1160 нових комерційних автомобілів (вантажних та спеціальних), що на 12% більше, ніж у листопаді.
Всього торік парк вантажних та спеціальних автомобілів поповнили 11,3 тисяч нових транспортних засобів, що на 65% більше, ніж у 2022 році.
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