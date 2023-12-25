"Укрнафта" запустила нову свердловину з добовим дебітом понад 50 тонн

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ПАТ "Укрнафта" запустило в роботу нову свердловину на сході України з початковим дебітом 51,4 тонни на добу.

Про це повідомив гендиректор підприємства Сергій Корецький.

Він зазначив, що роботи велись власним буровим вертатом компанії, а в процесі буріння були задіяні розробки "Укрнафти". Відділ промислової хімії та аналізу керну на основі базової рецептури розробив бурову промивальну рідину, яку використали до глибини 2013 метрів.

Це дозволило зменшити коєфіцієнт кавернозності стовбура та мінімізувати витрати на хімреагенти і матеріали, що зекономило компанії мільйони гривень.

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Загальна глибина нової розвідувальної свердловини становить 2919 метрів, початковий дебіт - 51,4 тонни на добу.

"В розрізі свердловини розкрито ще три перспективних поклади в серпухівських та башкірських відкладах. Тому, після відпрацювання нижчезалягаючих покладів, буде пробурено горизонтальну частину свердловини з метою розробки запасів нафти покладу у башкірських відкладах", - додав Корецький.

Нагадуємо:

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ПАТ "Укрнафта" пробурила чергову свердловину в межах одного родовища на заході України, з початковим добовим дебітом нафти 25-30 тонн.

Економічна правда