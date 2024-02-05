Курс валют на 5 лютого: гривня зміцнилась щодо долара та євро 

5 лютого гривня зміцнилась щодо долара та євро на "чорному ринку".

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:05 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,09 – 38,01 грн проти котирувань у 37,07 – 38,16 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,19 – 41,51 грн проти курсу 41,39 – 41,64 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 37,5698 грн, євро – 40,8797 грн (напередодні долар – 37,6047 грн, євро – 40,6695 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,55 - 38,1 грн (курс на 2 лютого – 37,6 - 38,19 грн);

Євро – 40,75 - 41,6 грн (курс на 2 лютого – 40,8 - 41,6 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 37,45 – 38,05 грн;

Ощадбанк – 37,55 - 38,05 грн;

Укрексімбанк – 37,4 - 38,1 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,02 грн за долар, в Ощаді – 38,0 грн, в Універсал Банку (monobank) – 38,01 грн.

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Нагадаємо:

У Національному банку України пояснили ослаблення курсу гривні. У регуляторі кажуть, що ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту.