Польща посилює контроль за кордоном, аби упередити "надмірний імпорт"
Міністерство сільського господарства Польщі анонсувало посилення контролю за кордоном з Україною.
Про це відомо з заяви пресслужби Міністерства сільського господарства Польщі.
📢 Minister @CzSiekierski— Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) February 4, 2024
zapowiada wzmocnienie kontroli i większą aktywizacje inspekcji.
💬 Nadmierny import produktów rolnych z Ukrainy niespełniających wymogów produkcyjnych obowiązujących w UE, zagraża konkurencyjności polskiego rolnictwa❗ pic.twitter.com/qHKRRi1JJ0
Як зазначають в міністерстві, надмірний імпорт з України загрожує інтересам польських фермерів.
"Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства", - зазначають в Мінсільгосп.
Раніше Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн Євросоюзу.
Нагадаємо:
Польща розпочала технічні переговори з Україною щодо видачі експортних ліцензій для постачання українських агротоварів до Польщі, після чого мають бути вироблені варіанти рішення з обмеженнями на імпорт сільгосппродукції з України.