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Польща посилює контроль за кордоном, аби упередити "надмірний імпорт"

Неділя, 4 лютого 2024, 18:00 - Економічна правда

Міністерство сільського господарства Польщі анонсувало посилення контролю за кордоном з Україною.

Про це відомо з заяви пресслужби Міністерства сільського господарства Польщі.

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Як зазначають в міністерстві, надмірний імпорт з України загрожує інтересам польських фермерів.

"Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства", - зазначають в Мінсільгосп.

Раніше Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн Євросоюзу.

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Нагадаємо:

Польща розпочала технічні переговори з Україною щодо видачі експортних ліцензій для постачання українських агротоварів до Польщі, після чого мають бути вироблені варіанти рішення з обмеженнями на імпорт сільгосппродукції з України. 

Польща Україна агросектор
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