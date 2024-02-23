Уряд виділив 17 мільярдів на утримання доріг

Кабінет міністрів на засіданні 23 лютого виділив 17,1 мільярда гривень на утримання доріг за рахунок невикористаних минулого року коштів держбюджету.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Спрямовано Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури залишок коштів спеціального фонду державного бюджету у сумі 17,1 млрд гривень, який утворився на 1 січня 2024 року", – написав депутат.

Йдеться про кошти, що надійшли до Дорожного фонду у попередні роки та не були використані у 2023 році. Ці кошти спрямують на нову бюджетну програму "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".

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Також уряд затвердив Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у 2024 році.

"Порядком визначено... розподіл бюджетних коштів за напрямами використання; перелік обʼєктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, та обсягів їх фінансування за рахунок коштів державного бюджету", – додав Мельничук.

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Надходження з державного дорожнього фонду, створеного у складі спецфонду держбюджету, наступного буде спрямовано до загального фонду держбюджету з метою зміцнення армії та посилення оборони, але дороги не залишаться повністю без фінансування.