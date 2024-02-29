Втрати України в секторі культури та туризму сягають майже 20 мільярдів доларів

Втрати в секторі культури та туризму України включно з недоотриманим доходом склали 19,6 млрд доларів. Це підрахунки з тих територій, які контролюються Україною та були деокуповані.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час конференції "Об’єднані заради справедливості. Об’єднані заради збереження культурної спадщини".

Найбільше від російських атак на культурну спадщину страждають Харківщина, Донецька та Одеська області. Загалом цілями росіян стали понад 900 об’єктів історії та культури.

Крім того, в окупації перебуває понад 20 тисяч пам'яток культури національного та місцевого значення.

Реклама:

Шмигаль додав, що на довгострокове відновлення пошкодженого та зруйнованого потрібно 8,9 млрд доларів.

Нагадаємо:

Протягом наступного десятиліття Україні знадобиться близько 9 мільярдів доларів на відновлення культурних об'єктів та туристичної галузі.

Реклама: