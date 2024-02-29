Данія виділила майже 1,5 мільйона доларів на допомогу у відновленні України

Уряд Данії виділяє грант на 1,45 мільйона доларів для підтримки співпраці з українськими містами у відновленні країни.

Про це повідомляє пресслужба уряду Данії.

"Уряд Данії надає додатковий грант у розмірі 10 мільйонів данських крон для посилення дансько-українського муніципального співробітництва у відновленні України", - йдеться у повідомленні.

Гроші підуть на співпрацю між муніципалітетами Орхуса і Копенгагена та українськими містами Львів, Київ і Миколаїв.

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Раніше, до Фонду підтримки енергетики України надійшла перша частина внеску від Данії в розмірі 4 мільйонів євро.

У березні 2023 року голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва та посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен підписали меморандум про відбудову Миколаївської області.

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