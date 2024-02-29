Ощадбанк перерахував до бюджету 4,7 мільярдів податку на прибуток і частину дивідендів

Державний Ощадбанк спрямував до держбюджету рекордну суму податку на прибутку - 4,7 млрд грн, а також перший транш дивідендів за 2023 рік у розмірі 0,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба держбанку.

"Здійснене авансове перерахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за прогнозними результатами діяльності у минулому році, у розмірі 0,7 млрд грн. Ця сума орієнтовно становить 50% від суми дивідендів, які мають бути сплачені державі банком за 2023 рік", - пояснили в Ощаді.

Згідно з чинним законодавством, сума податку становить 50% від прибутку банку до оподаткування.

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"Окрім збільшення ставки податку на прибуток банків рекордна сума платежів до бюджету спричинена успішною діяльністю банку протягом 2023 року. При цьому головний результат роботи Ощадбанку – операційний прибуток – становив 12 млрд грн, що більш ніж у півтора разу перевищує відповідний показник минулого року", - йдеться у повідомленні.

Чистий прибуток банку у 2023 році, до завершення річних коригувань, становив 4,75 млрд грн.

Нагадаємо:

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5 лютого 2024 року Кабінет Міністрів встановив для держпідприємств базовий норматив виплати дивідендів за 2023 рік на рівні 80%. Держпідприємства можуть прийняти рішення про виплату вищих дивідендів.

ПриватБанк перерахував до державного бюджету 26 млрд гривень податку на прибуток та перший транш дивідендів за 2023 рік.

Економічна правда