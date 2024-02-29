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Ощадбанк перерахував до бюджету 4,7 мільярдів податку на прибуток і частину дивідендів

Четвер, 29 лютого 2024, 12:16 - Олексій Павлиш

Державний Ощадбанк спрямував до держбюджету рекордну суму податку на прибутку - 4,7 млрд грн, а також перший транш дивідендів за 2023 рік у розмірі 0,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба держбанку.

"Здійснене авансове перерахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за прогнозними результатами діяльності у минулому році, у розмірі 0,7 млрд грн. Ця сума орієнтовно становить 50% від суми дивідендів, які мають бути сплачені державі банком за 2023 рік", - пояснили в Ощаді.

Згідно з чинним законодавством, сума податку становить 50% від прибутку банку до оподаткування.

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"Окрім збільшення ставки податку на прибуток банків рекордна сума платежів до бюджету спричинена успішною діяльністю банку протягом 2023 року. При цьому головний результат роботи Ощадбанку – операційний прибуток – становив 12 млрд грн, що більш ніж у півтора разу перевищує відповідний показник минулого року", - йдеться у повідомленні.

Чистий прибуток банку у 2023 році, до завершення річних коригувань, становив 4,75 млрд грн.

Нагадаємо:

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5 лютого 2024 року Кабінет Міністрів встановив для держпідприємств базовий норматив виплати дивідендів за 2023 рік на рівні 80%. Держпідприємства можуть прийняти рішення про виплату вищих дивідендів.

ПриватБанк перерахував до державного бюджету 26 млрд гривень податку на прибуток та перший транш дивідендів за 2023 рік.

Економічна правда

Ощадбанк прибуток податки бюджет
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