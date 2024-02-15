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ПриватБанк перерахував до бюджету 26 мільярдів податку і перші дивіденди за 2023 рік

Четвер, 15 лютого 2024, 17:30 - Економічна правда

ПриватБанк перерахував до державного бюджету 26 млрд гривень податку на прибуток та перший транш дивідендів за 2023 рік.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

"12 лютого 2024 року ПриватБанк перерахував до державного бюджету податок на прибуток в сумі 26 млрд грн та перший транш дивідендів", - йдеться у повідомленні.  

Згідно із рішенням уряду, ПриватБанк спрямує на виплату дивідендів 80% чистого прибутку за 2023 рік. За підсумками роботи банку в 2023 році його чистий прибуток становить 37,8 млрд грн.

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Приватбанк податки фінанси
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