"Укрпошта" розширює проєкт "Укрпошта.Аптека" на 6 прифронтових областей

"Укрпошта" оголосила про розширення пілотного проєкту "Укрпошта.Аптека" на шість прифронтових областей: Запорізьку, Миколаївську, Харківську, Херсонську, Чернігівську та всю Сумську.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Завдяки успішному старту на Донеччині та численним зверненням з інших прифронтових областей, ми розширюємо доступ до "Укрпошта. Аптека" для жителів Запорізької, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Чернігівської та всієї Сумської областей", – заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Проєкт має на меті забезпечити доступ до життєво важливих ліків для жителів населених пунктів, де аптеки відсутні або зруйновані через війну.

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Щоб придбати лікарські засоби, достатньо зателефонувати до контакт-центру та слідувати підказкам у голосовому меню для зв’язку з фахівцем. Наразі є змога замовляти безрецептурні препарати, а також ті, що доступні за програмою "Доступні ліки".

Сформоване замовлення буде надіслано клієнту до найближчого відділення за послугою "Укрпошта Експрес". Доставлення безплатне. Щойно посилка буде готова до видачі, замовник отримає SMS-повідомлення. Щоб перевірити, чи правильно укомплектовано замовлення, можна оглянути посилку при врученні.

Терміни доставки наразі становлять до трьох днів між обласними центрами (без урахування дня відправлення).

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Нагадаємо:

Національний поштовий оператор "Укрпошта" отримав ліцензії на роздрібну й електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами та запустив пілотний проєкт "Укрпошта.Аптека" у двох областях.