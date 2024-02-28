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Bitcoin вперше з листопада 2021 року перетнув межу у 60 тисяч доларів

Середа, 28 лютого 2024, 16:05 - Артур Крижний

У середу котирування криптовалюти Bitcoin перевищили рівень 60 тисяч доларів вперше з листопада 2021 року. За останню добу актив додав 5,8%.

Такі дані наводить платформа CoinDesk.

На 15:40 ціна Bitcoin тримається рівня 60 тисяч 480 доларів. Капіталізація криптовалюти становила 1,19 трильйона доларів. 

За останні 24 години обсяг торгів криптовалюти сягнув 49 мільярдів доларів.

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За даними Bloomberg, криптовалюта підскочила більш ніж на 40% цього року. Востаннє біткойн торгувався на рівні $60 тисяч доларів у листопаді 2021 року, після того, як раніше того ж місяця досягнув історичного максимуму в майже $69 000.

Нагадаємо: 

Уперше з 20 листопада 2021 року вартість біткоїна перевищила 59 тис доларів. 

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Економічна правда
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