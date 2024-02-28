У Києві відновили близько 20 житлових будинків, що постраждали від російських обстрілів
У столиці відновили близько 20 житлових будинків, які найбільше постраждали внаслідок обстрілів росіян. Їх повністю відновили і люди повернулися в свої квартири.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ".
"Відновлення столичних будинків, пошкоджених ракетними атаками росіян триває. Найближчим часом столиця відновить, зокрема, два будинки у Голосіївському районі, які значно постраждали від атаки 7 лютого", – наголосив міський голова.
За його словами, найближчим часом столиця відновить, зокрема, будинки на вул. Заболотного, 60 та 62 у Голосіївському районі.
"Вже через два дні після трагедії, був готовий висновок попередньої експертизи. Наразі триває детальне обстеження, за результатом якого оперативно розроблять проект відновлення будинків. Також столична влада проводитиме регулярні зустрічі з ініціативними групами мешканців щодо перебігу відновлення", – сказав Віталій Кличко.
Нагадаємо:
Унаслідок російської атаки 7 лютого уламки ракети в Києві пошкодили дві високовольтні лінії, частина споживачів на лівому березі була без електроенергії.