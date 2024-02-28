У Києві відновили близько 20 житлових будинків, що постраждали від російських обстрілів 

У столиці відновили близько 20 житлових будинків, які найбільше постраждали внаслідок обстрілів росіян. Їх повністю відновили і люди повернулися в свої квартири.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

"Відновлення столичних будинків, пошкоджених ракетними атаками росіян триває. Найближчим часом столиця відновить, зокрема, два будинки у Голосіївському районі, які значно постраждали від атаки 7 лютого", – наголосив міський голова.

За його словами, найближчим часом столиця відновить, зокрема, будинки на вул. Заболотного, 60 та 62 у Голосіївському районі.

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"Вже через два дні після трагедії, був готовий висновок попередньої експертизи. Наразі триває детальне обстеження, за результатом якого оперативно розроблять проект відновлення будинків. Також столична влада проводитиме регулярні зустрічі з ініціативними групами мешканців щодо перебігу відновлення", – сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо:

Унаслідок російської атаки 7 лютого уламки ракети в Києві пошкодили дві високовольтні лінії, частина споживачів на лівому березі була без електроенергії.

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