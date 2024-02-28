"Укренерго" провела перші спільні місячні аукціони з доступу до міждержавних перетинів з Молдовою. Так, Україна завершила перехід на європейські правила торгівлі електроенергією.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Україна завершила перехід на європейські правила торгівлі електроенергією. На платформі "Укренерго" відбулися спільні аукціони з доступу до міждержавних перетинів з Молдовою. Вперше було розторговано право постачання електроенергії на цілий місяць", - йдеться у повідомленні.

За напрямом Україна – Молдова (UA-MD) розподілена пропускна спроможність склала 463 МВт. За напрямом Молдова – Україна (MD-UA) – 96 МВт.

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Уся доступна пропускна спроможність по кожному напрямку була розподілена серед 4 учасників. Загальна кількість ж учасників за напрямком UA-MD склала 8 учасників, а за напрямком MD-UA - 9 учасників.

Добові аукціони З Молдовою заплановані у четвер, 29 лютого, з днем постачання – 1 березня. Час та обсяг визначеної потужності буде оприлюднено напередодні.



Україна вже проводить спільні добові аукціони з іншими європейськими сусідами: з 2 листопада з Румунією, з 16 січня з Польщею, з 22 лютого з Угорщиною. Перший спільний аукціон зі Словаччиною запланований на 4 березня.

Нагадаємо:

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Європейське енергооб’єднання ENTSO-E вирішило з 1 березня збільшити максимальний ліміт експорту української електроенергії з України та Молдови в країни ЄС до 550 МВт на годину.