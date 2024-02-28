Бельгійське держагентство Enabel допомагатиме Україні з відновленням
Бельгійське державне агентство з питань розвитку Enabel розпочинає співпрацю з Україною у полі відновлення.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Команда Мінвідновлення зустрілась Міністром співробітництва у сфері розвитку та великих міст Бельгії Каролін Геннез та головою Бельгійського державного агентства з питань розвитку Enabel Джином Ван Веттер.
Сторони погодили вже у березні розпочати втілювати проєкти відновлення критичної та соціальної інфраструктури.
Крім цього, найближчим часом Enabel планує відкрити офіси у Києві та Харкові.
Бельгійське державне агентство з питань розвитку Enabel отримало фінансування в розмірі 150 млн доларів, які надійшли за рахунок "заморожених" у Бельгії російських активів.
Відтак, на зустрічі обговорювали можливість співпрацювати у спільному зі Світовим Банком проєкті "HOPE", метою якого є відновлення пошкодженого внаслідок бойових дій житла, зокрема, шляхом отримання компенсації. Також проєкт спрямований посилити спроможності громад у відновленні.
Нагадуємо:
Державний бюджет отримав частину коштів гранту в сумі 49,4 млн дол від уряду Японії в рамках проекту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).