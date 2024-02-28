Спортивне видання “Чемпіон” повертається до “Української правди”

Один з найстаріших спортивних сайтів в українському сегменті інтернету – "Чемпіон" (champion.com.ua) – повертається до медіагрупи видань "Українська правда".

Про це повідомив виконавчий директор "Української правди" Андрій Боборикін.

Засновник "Українська правда" Георгій Гонгадзе запустив сайт "Чемпіон" у вересні 2000 року – за декілька днів до свого трагічного зникнення. Від самого початку усі матеріали на ньому розміщувалися виключно українською мовою, а журналісти працювали на висвітлення подій у спорті, приділяючи увагу насамперед таким його видам як футбол, бокс, теніс, біатлон, баскетбол та хокей.

"Ми давно говорили про відновлення спортивного розділу, і, безумовно, могли б створити його з нуля самотужки. Але для мене особисто важливо, що вдалося повернути саме "Чемпіон", бо це частина історії "Української правди" та українських медіа в інтернеті загалом", – зазначив Боборикін.

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Спортивне видання та його журналісти отримають нові можливості для розвитку, який забезпечить стабільна підтримка медіагрупи. Найближчим часом відбудеться редизайн сайту champion.com.ua, перенесення його на нову технічну інфраструктуру, а також розширення редакційної команди.

"Для нас це нові можливості і нові виклики. Ми розбудовуватимемо команду, покращуватимемо якість та оперативність спортивних новин "Чемпіона". Переконаний, що взаємодія з "Українською правдою" дасть нашій аудиторії ще більше актуальної, ексклюзивної та цікавої інформації із захоплюючого світу спорту", – зазначив головний редактор "Чемпіона" Андрій Твердохліб.

Нагадаємо:

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У січні 2024 року ЕП повідомляла, що до медіагрупи "Українська правда" увійшло інформаційне інтернет-видання Mezha.Media, яке спеціалізується на технологіях та IT.

На початку вересня 2023 року медіагрупа "Українська правда" оголосила про інтеграцію видання "Європейська правда".





