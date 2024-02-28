Підсанкційний алмазодобувний гігант РФ "Алроса" скоротив чистий прибуток

Чистий прибуток російського виробника алмазів "Алроса", який постраждав від санкцій, впав у 2023 році на 15,2%, ніж торік.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Російський виробник алмазів "Алроса", що постраждав від санкцій, повідомив про чистий прибуток у 2023 році в розмірі 925 мільйонів доларів, що на 15,2% менше, ніж у попередньому році", - пише агентство.

Натомість оборот зріс на 9,2% до 3,5 мільярда доларів.

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Нагадаємо:

У грудні 2023 року лідери країн "Великої сімки" домовилися заборонити непромислові алмази з Росії до січня, а російські алмази, що продаються третім країнам, - з березня.

У січні Європейський Союз додав "Алросу", найбільшого російського виробника алмазів, до свого санкційного списку в рамках каральних заходів, запроваджених проти Москви через війну в Україні.

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