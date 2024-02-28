Глобальне виробництво Toyota у січні зросло до понад 740 тисяч авто

Японський автовиробник Toyota Motor заявив, що світове виробництво автомобілів зросло на 7% у січні, відзначаючи зростання в річному обчисленні 13-й місяць поспіль.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що виробництво за минулий місяць зросло до 740 332 автомобілів, а світові продажі зросли приблизно на 11% порівняно з роком раніше, оскільки зростання на закордонних ринках, таких як США, компенсувало падіння продажів у Японії. Обидва показники включають бренд Lexus.

Крім того, продажі в США за місяць зросли на 23%, а в Європі – на 2%, компенсувавши різке падіння внутрішніх продажів на 14%.

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У той час як продажі в Китаї підскочили на 39%, це зростання було частково пов’язано з тим, що дилери продавали автомобілі в більшу кількість днів, ніж минулого року через зміни календаря, пов’язані з китайським Новим роком.

Додається, що майже дві п'ятих автомобілів, проданих найбільшим у світі автовиробником у січні, були гібридами.

Нагадаємо:

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Найбільший світовий автовиробник Toyota Motor у вересні 2023 року збільшив виробництво на 1,5%, порівняно з вереснем 2022 року до понад 900 тисяч одиниць завдяки підвищенню попиту в Японії, США та Європі.









