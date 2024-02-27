Блокада польського кордону: ритейлери меблів втрачають мільйони, а ціни можуть зрости

Блокада польського кордону негативно вплинула на ритейлерів меблів в Україні. Затримки постачання товарів призвели до втрат мільйонів гривень, зриву продажів та ймовірного зростання цін для українських покупців.

Про це йдеться у статті журналу Forbes Ukraine.

150 вантажівок з товаром "JYSK Україна", включаючи 60 з товарами українських виробників для продажу в Європі, стоять у чергах на польському кордоні. Доставка замовлень зараз займає три тижні, замість 36 годин до блокади. Для "JYSK Україна" блокада кордону – це значна проблема. пише Forbes.

"Мережеві ритейлери не мають великих залишків товарів і переважно планують поставки за чітким графіком. Зрив поставок зриває продажі", – пояснює засновник мережі "МебельОк" Святослав Амелін.

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У грудні 2023 року "JYSK Україна" вже втратив понад 100 млн грн в обороті через блокаду кордону.

Мережа меблевих ТЦ "Аракс" зазначає, що більшість з їхніх 150 орендарів не постраждали, адже змогли адаптувати логістичні ланцюги через Румунію.

"Основне навантаження для сезонних товарів меблевого ринку розпочнеться в березні, і ситуація стане більш критичною", – каже керуючий мережею меблевих ТЦ "Аракс" Микита Панін.

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Є можливість розвертати фури та їхати на кордон із Румунією, Угорщиною чи Словаччиною. Однак альтернативна логістика через інші кордони збільшує вартість фрахту на 60-70%. Збільшення вартості перевезень для "JYSK Україна" оцінюється понад удвічі, каже Сountry Director "JYSK Україна" Євген Іваниця.

Логістика складає певну частину в собівартості продукції. Тому імпортери зараз стоять перед вибором: або піднімати ціни, або зменшувати прибуток. Підняти ціни для покупців можуть лише ритейлери в Україні. Виробники меблів, які експортують свою продукцію до ЄС, не можуть підіймати ціни, адже вони зафіксовані на певний період.

Експерти прогнозують, що вартість меблів в Україні може вирости через порушення ланцюгів постачання сировини. Але оскільки імпортні меблі становлять до 20% частки ринку меблів Україні, то за умови, якщо блокада скоро закінчиться, споживач несильно відчує вплив.

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На кордоні з боку Польщі у чергах залишаються близько 2100 вантажівок. Українські перевізники дзеркально блокуватимуть рух вантажівок на польській реєстрації, поки відповідні дії вчиняються поляками.